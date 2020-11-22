الضمان: مساعدات جديدة للعمال والقطاع الخاص

الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، اليوم الأحد، عن توجه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة بموجب أوامر الدفاع، بما ينسجم مع الظروف والمستجدات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

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وأضاف المجالي في تصريح صحفي، أن "المؤسسة ستعلن في القريب العاجل عن تلقي دعم لمساعدة العمال والقطاع الخاص من جهات داعمة خارجية، وستوجه للمستحقين وتراعي الظروف التي يمر فيها الاقتصاد الوطني حالياً".



وأشار إلى أن "برامج الضمان الاجتماعي والمبادرات التي تم إطلاقها لاقت اهتماماً كبيراً على المستوى الدولي".



وأوضح "أكثر من 17 ألف منشأة استفادت من قرار تعليق اشتراكات الشيخوخة، ونحو 106 آلاف عامل استفادوا من برامج تضامن 1 و2".



