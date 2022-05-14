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الطاقة: إنجاز 52% من مشروع التنقيب عن الفوسفات في حوض الريشة

السبت، 14-05-2022 12:47 م

الطاقة: إنجاز 52% من مشروع التنقيب عن الفوسفات في حوض الريشة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم السبت، إن نسبة إنجاز مشروع التنقيب عن الفوسفات في مرحلته الأولى في حوض الريشة شرق المفرق بلغت 52%.

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وأضاف الخرابشة، خلال زيارته مشروع استكشاف الفوسفات في منطقة الريشة على الحدود الأردنية العراقية للاطلاع على سير العمل بالمشروع، أنه من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الأولى قبل موعدها المقرر بسنة.


وبين أن المرحلة الأولى مساحة 120 كم من أصل لاف كم كامل المشروع"، مبيناً أنه تم تزويد الموقع بحفارة أخرى لسرعة الإنجاز.

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