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الثلاثاء، 26-07-2022 10:59 ص

الطاقة الأوروبية: دوافع سياسية وراء خفض الغاز الروسي

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الوكيل الإخباري - قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الثلاثاء إن إعلان شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له "دوافع سياسية"، رافضة ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

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وأضافت سيمسون لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي "نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية وعلينا أن نكون على استعداد لذلك. ولهذا السبب تحديدا يعتبر التخفيض الوقائي لطلبنا على الغاز استراتيجية حكيمة".


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