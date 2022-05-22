الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اصدار 139 الف فاتورة كهرباء شملتها التعرفة الكهربائية الجديدة

قطر: ارتفاع قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%

محاكمة سيدة قامت بإنهاء حياة زوجها في مصر

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الجيش يقتل 4 أشخاص ويحبط تهريب كمية مخدرات كبيرة قادمة من سوريا

التعليم العالي: تحديد دوام يوم الأربعاء لطلبة المسائي من صلاحية الجامعات

بايدن يحذر من جدري القردة

الطاقة: دعم حكومي بـ30% للمواطنين على أنظمة السخان والخلايا الشمسية

انتشال جثث جميع ضحايا انهيار النفق في إقليم كشمير بالهند

الولايات المتحدة والبنك الدولي تصدرا قائمة مانحي ومقرضي الأردن خلال 4 أعوام

الأحد، 22-05-2022 09:41 ص

الطاقة الدولية: إيرادات النفط والغاز ستقفز لـ 4 تريليونات دولار في 2022

d_82a617dbd28596327c00120ccfd15410


الوكيل الاخباري- قالت وكالة الطاقة الدولية، إن دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2022.

وكانت شركة أبحاث الطاقة الأميركية، ريستاد إنرجي، توقعت في تقرير حديث، ارتفاع إيرادات الحكومات من قطاع التنقيب والإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار هذا العام، محطمة الرقم القياسي السابق 2.1 تريليون دولار، المسجل عام 2011.

وكانت إيرادات النفط والغاز -التي حققتها الحكومات من هذا القطاع عام 2020- تبلغ 0.62 تريليون دولار فقط، مع انخفاض أسعار النفط والغاز؛ جراء وباء كورونا، قبل أن ترتفع العائدات إلى 1.4 تريليون دولار العام الماضي، مع التعافي من تداعيات الوباء.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
الانتاج-الصناعي-في-قطر

قطر: ارتفاع قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%

348075479

الطاقة: دعم حكومي بـ30% للمواطنين على أنظمة السخان والخلايا الشمسية

6289e57c9e796

الولايات المتحدة والبنك الدولي تصدرا قائمة مانحي ومقرضي الأردن خلال 4 أعوام

1782759_0

سعر الدولار في مصر يتجاهل رفع الفائدة

LYNXNPEI4K072_L

الحكومة الهندية تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم

8b32f525-الصين-780x470

الصين: ارتفاع انتاج الفحم بنسبة 10.5%

أخبار متعلقة
62690a974c59b75c1f39b147

تركيا.. قطع الغاز عن مليون و148 ألف أسرة خلال عام 2022

6267b44942360444f50034de

بعد وقف إمدادات روسيا..غاز لبولندا وبلغاريا من جيرانهما الأوروبيين

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

استقرار اسعار النفط عالميا

6267b44942360444f50034de

شركة طاقة ألمانية ترجح احتمال سداد الغاز الروسي بالروبل

6268e3694c59b759f570cf36

وزير الكهرباء العراقي إلى طهران لمناقشة ديون بغداد

4202223175541943050021

الاتحاد الأوروبي يحدد موعداً لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين