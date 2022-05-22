الطاقة الدولية: إيرادات النفط والغاز ستقفز لـ 4 تريليونات دولار في 2022

الوكيل الاخباري- قالت وكالة الطاقة الدولية، إن دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2022.



وكانت شركة أبحاث الطاقة الأميركية، ريستاد إنرجي، توقعت في تقرير حديث، ارتفاع إيرادات الحكومات من قطاع التنقيب والإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار هذا العام، محطمة الرقم القياسي السابق 2.1 تريليون دولار، المسجل عام 2011.



وكانت إيرادات النفط والغاز -التي حققتها الحكومات من هذا القطاع عام 2020- تبلغ 0.62 تريليون دولار فقط، مع انخفاض أسعار النفط والغاز؛ جراء وباء كورونا، قبل أن ترتفع العائدات إلى 1.4 تريليون دولار العام الماضي، مع التعافي من تداعيات الوباء.

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