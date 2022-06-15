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الأربعاء، 15-06-2022 04:45 م

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لمستوى قياسي

هه


الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من 2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يوميا في 2023، ولكن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية يلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية.اضافة اعلان


وأضافت الوكالة، أن الإمدادات مقيدة بفعل العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا، قائلة إن "المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة".متوقعة ارتفاع الطلب 2.2 مليون برميل يوميا، أو 2.2 % في 2023 بالمقارنة مع 2022 وأن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار كورونا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا تضع أكبر مستورد للنفط في العالم على مسار يفضي إلى تسجيله أول انخفاض في الطلب لهذا القرن.

وأدى تعافي الطلب بوجه عام والقيود على الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وزيادات الإنتاج بالحذر من جانب تحالف أوبك+ إلى دفع أسعار النفط لتتجاوز 139 دولارا للبرميل في  آذار الماضي. ( سكاي نيوز )



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