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الجمعة، 12-04-2024 02:57 م

الطاقة الدولية تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2024

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الوكيل الإخباري - خفضّت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.اضافة اعلان


وخفضت وكالة الطاقة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها توقعاتها للنمو لهذا العام، بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مضيفة أن إطلاق الطلب المكبوت من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كورونا قد انتهى.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، عن النفط: "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة؛ إذ أدى الطقس الدافئ على غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، وفق شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وأوضحت "بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع بالاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي".

 




 

 


 

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