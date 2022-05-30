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الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع السولار والكاز عالميا

الإثنين، 30-05-2022 04:30 م

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع السولار والكاز عالميا

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الوكيل الاخباري- سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الرابع سعرا بلغ 1200.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 1242.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1277 دولارا للطن مقابل 1297.5 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة انخفاض بلغت 1.6 بالمئة.

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ووفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، ارتفع سعر الديزل من 1062 دولارا للطن إلى 1099.1 دولار وبنسبة ارتفاع 3.5 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 1137 دولارا للطن إلى 1176.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5 بالمئة.


كما ارتفع سعر زيت الوقود من 619.2 دولار للطن إلى 622.8 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 0.6 بالمئة.


وبحسب البيانات، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 857.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 953.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.1 بالمئة.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعراً بلغ 117.1 دولار للبرميل، مقابل 113.2 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي.

 

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