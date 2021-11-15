الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 813.1 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 835.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.6%.

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كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 842.5 دولار للطن مقابل 869.4 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 3.1%.



وارتفع سعر الديزل من 700.9 دولار للطن إلى 707.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%، واستقر سعر الكاز عند 737.3 دولار للطن، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 450.6 دولار للطن إلى 451 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 0.1%.



بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين ثاني إلى 840 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 796.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.7 دولار للبرميل مقابل 83.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

