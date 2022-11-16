الطاقة تمنح موافقة لألفي عداد منزلي لشحن المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري

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- منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ألفي موافقة لعداد منزلي لغايات شحن المركبات الكهربائية، موزعة في مختلف أنحاء المملكة، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق.وقالت إن عدادات شحن المركبات الكهربائية مفصولة عن عدادات الكهرباء الخاصة بالمنازل، وإنها لن تؤثر على قيمة الفواتير، مشيرة إلى إقبال المواطنين للحصول على الموافقات لتركيب عدادات شحن الكهرباء.وأضافت، في تصريح صحفي الأربعاء، أن 90 محطة شحن قيد الإنشاء لحين استكمال الإجراءات اللازمة، منوهة إلى أن ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية في الأردن سيؤدي إلى ارتفاع عدد محطات الشحن الكهربائي في المملكة.وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق شروط ترخيص محطات الشحن الكهربائي وألزمت توفير محطات الوقود التي أنشئت بعد عام 2019 بتوفير عدادات خاصة بالمركبات الكهربائية، مؤكدة أن هنالك محطات وقود قديمة عملت على تركيبها للحاجة الماسة لذلك.