الطاقة: دعم حكومي بـ30% للمواطنين على أنظمة السخان والخلايا الشمسية

الوكيل الإخباري - أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية.

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وقال الخرابشة، في تصريح له، إن الدعم الحكومي لأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية هو دعم مباشر بقيمة 30% من تكلفة الأنظمة بالإضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.