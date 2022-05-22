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الأحد، 22-05-2022 10:39 ص

الطاقة: دعم حكومي بـ30% للمواطنين على أنظمة السخان والخلايا الشمسية

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية.

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وقال الخرابشة، في تصريح له، إن الدعم الحكومي لأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية هو دعم مباشر بقيمة 30% من تكلفة الأنظمة بالإضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.


وأوضح الخرابشة، أن برنامج دعم أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية مهم لأثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

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