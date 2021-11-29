الطاقة : واردات المملكة من النفط العراقي الخام 840 الف برميل في ثلاثة اشهر

الوكيل الاخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين ان واردات المملكة من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من التاسع من شهر أيلول 2021 ولغاية 26 تشرين ثاني الحالي حوالي 840 الف برميل بمعدل 9700 برميل يوميا.

اضافة اعلان



ووفق الوزير الخرابشة يستورد الأردن النفط الخام من العراقي بمعدل 10 الاف برميل يوميا تشكل نحو 7 بالمئة من احتياجات المملكة، يتم نقلها من مصفاة بيجي العراقية التي تبعد عن الحدود الأردنية- العراقية 830 كيلومتر، وتم مؤخرا التنسيق مع الجانب العراقي لتجهيز محطة (تي وان) في قضاء القائم /محافظة الانبار والتي تبعد مسافة 435 كم عن الحدود الاردنية العراقية لاعتمادها لتحميل النفط بدلا من بيجي لقربها من الحدود الاردنية العراقية، علما بان الجانب العراقي لم يبلغ وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسميا بجاهزية هذه المحطة.



ويستورد الأردن النفط الخام من العراق بموجب مذكرة تفاهم وقعها البلدان عام 2008 تمدد سنويا وتوقفت بنهاية عام 2013 نظرا لاغلاق معبر طريبيل الحدودي لاسباب امنية، وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2017 بمخاطبة الجانب العراقي لتجديد العمل في مذكرة التفاهم والتي اعيد العمل بها مطلع عام 2019 .

ويجري العمل حاليا على استيراد النفط العراقي بموجب المذكرة التي وقعت مطلع العام الحالي وبموجبها يشتري الأردن النفط الخام من العراق بسعر يقل عن سعر خام برنت العالمي بمقدار 16 دولارا لتغطية فرق المواصفة وكلفة النقل والتي يتحملها الجانب الاردني.