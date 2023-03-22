الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

جمعية التمور: الإستهلاك المحلي من التمور في رمضان يزيد 40% ومتوفر في الاسواق 12 الف طن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

مصر تسجل زلزالا على أراضها

الأوقاف تعلن ترتيبات الحج للعام الحالي وتكاليف الرحلات

الأوقاف تجري قرعة لاختيار نحو ألف حاج

50 % ارتفاع الطلب على الذهب محلياً في يوم الأم

 
الأربعاء، 22-03-2023 09:07 ص

العالم يترقب اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفائدة

320231591755930438253


الوكيل الإخباري - تنتظر الأسواق اليوم نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول اسعار الفائدة، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصعب موقف يواجهه المجلس في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.اضافة اعلان


ومن المتوقع عقب الاجتماع أن يكشف الرئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك لرفع أسعار الفائدة.

وبينما تتوقع السوق أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، يقول مراقبون لتحركات البنك المركزي إنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتاً أو يؤخر إصدار توقعات اقتصادية جديدة بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.

وقد يساعد التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة على إنعاش النشاط الاقتصادي .







إقرأ ايضا
720223094526521405886

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

641aaa274236047ba073f825

لبنان.. تحسن طفيف في سعر صرف الدولار

LYNXMPEJ2L063_L

الدولار قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع قبل قرار الفيدرالي

3202321165626899506663

تعرف على أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

ترتيب_أغنياء_العالم

سيدة بين أغنى 10 أشخاص في العالم .. تعرّف على الترتيب الجديد- أسماء

ce56fe6d-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب يرتفع عالمياً وترقب لقرار رفع الفائدة

أخبار متعلقة
G6UILdQIvCkBJNcBeB7jzqSDhEI7GJweDr4YkUV3

وسط أزمة البنوك.. الفيدرالي يواجه معضلة رفع معدلات الفائدة

1026466284

انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع

LYNXMPEJ2016A_L

الذهب عالمياً يواصل الصعود مع تراجع الدولار

55

الذهب يرتفع عالمياً مع تراجع الدولار

63fc5297c4782

عالمياً.. الذهب يهبط لأدنى مستوى منذ شهرين

LYNXNPEB880JW_L

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود