العالم يترقب اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفائدة

الوكيل الإخباري -

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تنتظر الأسواق اليوم نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول اسعار الفائدة، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصعب موقف يواجهه المجلس في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.ومن المتوقع عقب الاجتماع أن يكشف الرئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك لرفع أسعار الفائدة.وبينما تتوقع السوق أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، يقول مراقبون لتحركات البنك المركزي إنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتاً أو يؤخر إصدار توقعات اقتصادية جديدة بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.وقد يساعد التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة على إنعاش النشاط الاقتصادي .