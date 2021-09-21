العجز المالي للمملكة ينخفض بمقدار 729 مليون دينار لنهاية تموز الماضي

الوكيل الإخباري - انخفض العجز المالي للمملكة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 729 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع الى نحو 522 مليون دينار ، جراء التحسن في الايرادات العامة.

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وحسب بيان صحفي لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، انخفض العجز بفعل ارتفاع الإيرادات العامة 207ر1 مليار دينار، حيث زادت الإيرادات المحلية بمقدار 770 مليون دينار، والمنح الخارجية 437 مليون دينار. وعلى صعيد النفقات العامة، أظهرت بيانات الوزارة ارتفاعها بمقدار 478 مليون دينار، مرجعة ذلك لحصافة الادارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

وبحسب البيان، انخفاض رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 119 مليون دينار، ليصل الى حوالي 27194 مليون دينار أو ما نسبته 8ر85 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز الماضي.

وبينت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.



يذكر أن الحكومة قامت بتسديد سندات خزينة خلال شهر تموز الماضي بمبلغ تجاوز الاقتراض حيث بلغ صافي الإصدارات المحلية حوالي 338 مليون دينار.

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