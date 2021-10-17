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الأحد، 17-10-2021 07:59 م

العراق: ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 80 دولارا للبرميل

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل "مؤشر إيجابي لكن ذلك يتطلب استقراره لمدة طويلة".

وأضاف جهاد في تصريحات نشرتها الوزارة على "تلغرام" أن العراق يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية من خلال الالتزام باتفاق "أوبك+".

وتابع: "التحديات الخاصة بسوق النفط العالمية ما زالت حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائيا على فيروس كورونا والسلالات الجديدة".

وقفزت أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.

ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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