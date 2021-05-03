العراق: استثمار 3 مليارات دولار في شركة غاز البصرة

الوكيل الإخباري - أعلن العراق، اليوم الاثنين 3 مايو/أيار، استثمار 3 مليارات دولار أمريكي في شركة غاز البصرة.

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وأوضحت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن تلك الاستثمارات ينوي العراق أن يضخها على مدة السنوات الخمس المقبلة.



وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، أن شركة "بيكر هيوز" الأمريكية للخدمات النفطية، هي الأقرب للفوز بعقد استثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاز بمحافظة الأنبار غربي العراق، والذي يعد أكبر حقل للغاز في البلاد.



وكان وزير النفط العراقي قد كشف، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، عن قرب التوقيع على عقد مع شركة عالمية كبيرة، لاستثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاز بمحافظة الأنبار غربي بغداد.



وقال عبد الجبار، حينئذ في تصريحات صحفية: "العراق ماض باتجاه التوصل إلى اتفاق مع شركة عالمية مرموقة، لاستثمار الغاز في حقل عكاز بمحافظة الأنبار، خلال الأشهر الستة المقبلة".



وأضاف، "قبل الأول من شهر حزيران/يونيو المقبل، سيتم التوقيع على عقد استثمار حقل عكاز الغازي"، مشيراً إلى أن وجود دعم حكومي كبير، لتطوير حقل عكاز، "لأنه يمثل ثروة وطنية كبيرة".



ويقع حقل عكاز جنوبي مدينة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق؛ وهو أكبر حقل غاز في العراق، ويحتوي، حسب التقديرات، على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

سبوتنيك عربي