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الثلاثاء، 22-12-2020 11:43 ص

العراق.. اقتطاع 40 % من رواتب الرئاسات الثلاث

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الوكيل الاخباري - أعلن العراق عن اقتطاع نسبة كبيرة من رواتب الرئاسات الثلاث في الموازنة الجديدة.

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وقال وزير العمل العراقي، عادل الركابي، أمس الاثنين، إنه سيتم خصم نسبة قدرها 40 % من الرواتب الخاصة بالرئاسات الثلاث، حسب السومرية نيوز العراقية.


وأضاف الركابي أن الخصم سيكون 40 % للرئاسات الثلاث في الموزانة الجديدة و30 % من رواتب الوزراء والنواب الكلية.


وصوت البرلمان العراقي على الموازنة الجديدة لعام 2021.


ويقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن أرقام الموازنة العراقية الجديدة التي يتم مناقشتها لم تعلن رسميا حتى الآن، لكن هناك تسريبات بأن حجم الموازنة القادمة 2021 تزيد عن الموازنة السابقة 2020 والتي سحبت من البرلمان والتي كانت بمبلغ 148 تريليون دينار عراقي.


وقال البنك المركزي العراقي في بيان، يوم السبت، إن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، أصبح يشكل عائقا كبيرا لإجراء التنمية الحقيقية، في ظل الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا.


وتابع، حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على إسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن حساباتها، فقد قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.


وأكد البيان أن التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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