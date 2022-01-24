العراق: البرلمان يتجه لإقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي

الوكيل الاخباري- عبر رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بتنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.



وأشار العجلان إلى أهمية لقاء 300 رجل أعمال سعودي وعراقي بما يعكس رغبة قيادة البلدين في تمكين العلاقات الثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 15% في العام الماضي، بما يصب في مصلحة شعبيهما.



أوضح العجلان أن هناك توجهات لمشروع ربط كهربائي بين الجانبين بالإضافة إلى الحاجة لوجود منافذ برية جديدة بين البلدين.

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المصدر: العربية