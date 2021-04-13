العراق: البنك الدولي طالبنا برفع سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي اقترح تعديل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار قياساً بدول الجوار.

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وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري، في تصريحات صحفية، إن البنك الدولي وفي مفاوضات رفع سعر صرف الدولار أمام قيمة الدينار العراقي، طلبوا منا أن يكون 160 ألف دينار لكل 100 دولار. لكن البنك المركزي العراقي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 ألف مناسبة.



وأضاف أن ذلك وفر ميزة تنافسية تزيد عن 23 بالمئة ضد المستورد من المنتجات، التي تواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي.



وأشار إلى أنه بإمكان الحكومة العراقية استثمار مبادرة تعديل سعر الصرف من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية لتشجيع تنافس البضاعة العراقية للبضائع الخارجية.

المصدر: بترا