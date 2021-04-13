الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

وزير الاوقاف يوضح حول صلاة الجمعة بالمساجد

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن

تمديد فترة تقديم الاختبارات عبر درسك حتى 9 مساء

الملك يعزي الأمير تشارلز بوفاة الأمير فيليب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

الدكتور نذير عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

رسالة هامة من وزارة التربية إلى اولياء امور الطلبة بشأن الامتحانات

الثلاثاء، 13-04-2021 03:37 م

العراق: البنك الدولي طالبنا برفع سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار

141440_5_1618317427


الوكيل الإخباري- أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي اقترح تعديل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار لكل 100 دولار قياساً بدول الجوار.

اضافة اعلان

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري، في تصريحات صحفية، إن البنك الدولي وفي مفاوضات رفع سعر صرف الدولار أمام قيمة الدينار العراقي، طلبوا منا أن يكون 160 ألف دينار لكل 100 دولار. لكن البنك المركزي العراقي ومن خلال دراسته للسوق والوضع المعيشي وجد أن القيمة الحالية لسعر الصرف هي 145 ألف مناسبة.


وأضاف أن ذلك وفر ميزة تنافسية تزيد عن 23 بالمئة ضد المستورد من المنتجات، التي تواجه صعوبة في منافسة المنتج المحلي.


وأشار إلى أنه بإمكان الحكومة العراقية استثمار مبادرة تعديل سعر الصرف من خلال دعم أكثر للصناعة والزراعة المحلية لتشجيع تنافس البضاعة العراقية للبضائع الخارجية.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60759033423604257d56225d

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

272569_5_1549896999

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.3 مليون دينار

607560964c59b77d9a4f992e

عملة البيتكوين تبلغ مستوى غير مسبوق

دواجن

أسعار الدواجن الفلكية تؤرّق المواطنين

لبنان

لبنان : التبادل التجاري بالليرة مع روسيا قد يخفف من أزمة البلاد

e4962859ba2e737dbbc55beacdbe8d97

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

أخبار متعلقة
19730_1_1589364028

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 3.6 مليون دينار

1202141284897444936

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

377471_1_1589615115

انخفاض أسعار الذهب عالميا

pic_125309

انخفاض أسعار النفط عالميا

320211711919700942200

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.7 مليون دينار

1202141284897444936

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع