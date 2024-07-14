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الأحد، 14-07-2024 03:09 م

العراق : سنعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية 2024

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق يؤكد التزامه الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري.

وجاء بيان الوزارة إشارة إلى "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المتحالفة معها في إعلان التعاون بمقدار 184 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو 2024".

وأضافت الوزارة أنها ستلتزم "بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يوميًا لشهر يوليو والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2025".

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سكاي نيوز عربية 

 




 

 


 

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