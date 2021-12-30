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الخميس، 30-12-2021 03:02 م

العراق: صادرات النفط ستبلغ 3.3 مليون برميل يوميا

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الوكيل الإخباري-توقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن تبلغ صادرات النفط الشهر المقبل 3.3 مليون برميل يوميا.

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وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار في مؤتمر صحفي، اليوم، إن بلاده ستلتزم بالزيادات التي اتفق عليها في اجتماع منظمة أوبك، بإضافة 40 الف برميل على حصته السوقية لكل شهر بناء على معطيات السوق التي تفرزها المحادثات.


وأضاف، أن الصادرات النفطية للعراق لشهر كانون الثاني المقبل ستكون بمعدل 3 ملايين و300 الف برميل يوميا باستثناء حصة إقليم كردستان العراق.

 

بترا

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