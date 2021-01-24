العراق.. صدرنا أكثر من مليار برميل نفط خلال 2020

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل، فيما أشارت إلى أن الشركات الصينية والهندية كانت الأكثر شراءَ للنفط.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل".



واضافت، أن "الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي، تليها الشركات الأمريكية".



وأشارت وزارة النفط العراقية، إلى أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهريا، حيث بلغ معدل السعر الشهري للنفط الخام 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل".



وأكدت، أن "مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق، المصدرة عن طريق موانئ البصرة، بلغت ملياراً و60 مليونا و454 ألف برميل، بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دولار".



وبينت الوزارة، أن "مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك (شمال العراق) عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليوناً و8 آلاف برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و196 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليوناً و894 ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دولار".



وتابعت، أن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليونين و265 ألف برميل، بإيرادات بلغت 58 مليوناً و381 ألف دولار".

المصدر : روسيا اليوم



