العراق: لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، أنه لا توجد عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان، مشيرا إلى أنه ما زال هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني.



وقال ناظم، "لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان، وتم فتح حساب مصرفي في لبنان، كما ما زالت هناك ترتيبات وتدابير فنية من الجانب اللبناني".

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وأضاف، أن "المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة، وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات".



وتابع ناظم، أن "القرار العراقي هو مساعدة لبنان في هذه الأزمة، والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن، والشاحنات هي الطريقة الأسرع".



وأشار إلى أن "العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل الخدمات الطبية والفندقية وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه".

المصدر: روسيا اليوم