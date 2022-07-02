العراق: مبيعات النفط تزيد على 11 مليار دولار في حزيران الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن العراق عن حجم صادراته النفطية لشهر حزيران الماضي والتي بلغت 101 مليون و 191 ألفا و 236 برميلا.

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وقالت وزارة النفط، انه بلغ حجم المبيعات 11,505 مليار دولار، وهو أعلى مردود مالي يحصل في تاريخ العراق لشهر واحد.



وبينت أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و 373 ألف برميل في اليوم، وان



من جهته انتقد وزير المالية علي علاوي، السياسة المصرفية باحتكار الودائع المالية، فيما بلغت إيرادات العراق المالية لحزيران 11,505 مليار دولار.



وقال علاوي، المصارف تستحوذ على 70 بالمئة من الودائع المالية، وهذا الأمر غير صحي في نظام مبني على أسس السوق، داعيا الى تغييره وحماية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على صادرات النفط.