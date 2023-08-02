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الأربعاء، 02-08-2023 05:23 م

العراق: معدل إيرادات النفط يتجاوز الـ مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أكدت مصادر حكومية عراقية، الأربعاء، ارتفاع إيرادات العراق من النفط على أساس شهري لأكثر من مليار دولار.

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وقالت وزارة النفط في إحصائية صدرت عنها اليوم، أن مجموع الإيرادات النفطية لشهر تموز الماضي ارتفعت إلى 1.114 مليار دولار، وبنسبة 13.43% لتصل إلى 8.293 مليارات دولار على أساس شهري. مضيفة أن هذه الزيادة جاءت مقارنة بشهر حزيران التي بلغت فيها الإيرادات 7.179 مليارات دولار.


وأضافت أن مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية، ارتفعت بنسبة 13.54% على أساس شهري لتصل الى 8.207 مليارات دولار، مقارنة بشهر حزيران التي بلغت فيها الإيرادات 7.096 مليارات دولار.


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