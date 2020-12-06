العراق: وصلتنا عروض لشراء النفط بالدفع المسبق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تقديم شركات نفط عروضا لها بالدفع المسبق لشراء النفط، وأشارت إلى أن مصلحة العراق ليست في زيادة الكميات المصدرة بل في ارتفاع الأسعار.

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وقال الوزير إحسان عبد الجبار خلال حضوره مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في بغداد اليوم، إن "بلاده ملتزمة بجميع اتفاقات (اوبك+) لأنها تصب في مصلحة العراق باعتباره ثاني مصدر للنفط في أوبك، ويعتمد اقتصاده على التصدير، لذلك ينبغي إدارة الموضوع بطريقة متوازنة".



وأضاف، أن "مصلحة العراق ليست مع زيادة الكميات المصدرة بل مع ارتفاع الأسعار، وما نشهده حاليا من ارتفاع في سعر النفط هو ارتفاع ايجابي وممتاز لكنه حذر جدا، ونتوقع أن ترتفع الاسعار خلال الربع الاول من العام المقبل".



وأشار وزير النفط العراقي، إلى أن "بلاده اتجهت مؤخرا لبيع النفط الخام بالدفع المسبق للحصول على سيولة مالية وللنظر في مدى تحمل السوق ولاستكشاف السوق لهذا النوع من البيع، وهذه أول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض هذا النوع من البيع بالدفع المقدم".



وتابع، أن "شركة التسويق الوطنية (سومو) استلمت نتائج بخصوص الموضوع يوم الجمعة الماضي وكانت نتائج طيبة، حيث هناك أكثر من شركة متنافسة على الفوز بهذه المناقصة والقراءات الأولية تقول إن السعر سيكون نفس سعر البيع في وقت السداد".





