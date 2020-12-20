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الأحد، 20-12-2020 03:27 م

بحسب بيان وزارة النفط العراقية

العراق يحقق نحو 3,5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي

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حقول نفط عراقية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تحقيق نحو 3,5 مليار دولار جراء بيعها أكثر من 81 مليون برميل من النفط العراقي لشهر نوفمبر الماضي.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نوفمبر الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (81) مليوناً و(262) الف و(376) برميل، والإيرادات المتحققة بلغت (3) مليار و(403) مليونا و (722) الف دولار".


وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (78) مليونا و(190) الف و(444) برميل، بإيرادات بلغت (3) مليار و(282) مليونا و (394) الف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(819) الف و(169) برميلا، بايرادات بلغت (114) مليونا و(588) الف و(470) دولارا".

 

وتابعت وزارة النفط العراقية، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".


وأشارت إلى أن "معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (252) الف و(763) برميلا بايرادات بلغت (6) مليون و(739) الف و(683) دولارا، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (41.886) دولاراً".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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