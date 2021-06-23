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الأربعاء، 23-06-2021 02:39 م

العراق يحقق نحو 6 مليارات دولار من صادرات النفط

النفط-العراقي


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايو وفقا لإحصائية شركة تسويق النفط (سومو).

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا و(881) ألفا و(268) برميلا، بإيرادات بلغت (5) مليارات و(917) مليون و (932) ألف دولار أمريكي.

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وكان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، (86) مليونا و(820) ألفا و(355) برميلا، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(60) ألفا و(913) برميلا.


ووفقا للإحصائية، فإن الكميات المصدرة نقلت من (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.


وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (65.842) دولارا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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