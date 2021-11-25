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الخميس، 25-11-2021 04:23 م

العراق يدعم خطوة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا

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الوكيل الإخباري-نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، إن العراق يدعم خطة أوبك الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

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وأضاف المتحدث باسم الوزارة، اليوم الخميس: "أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية".


وأشار إلى أن: "أوبك تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج، وهذا البرنامج حقق نجاحا، حيث أن السوق لا تزال هشة".

روسيا اليوم

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