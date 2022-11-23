العراق يزود الأردن بـ3.4 مليون برميل نفط

الوكيل الاخباري - وصل إلى المملكة نحو 3.4 مليون برميل من النفط العراقي لغاية يوم أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق أردني عراقي لشراء النفط بسعر تفضيلي يبلغ 16 دولارا للبرميل.

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وقال مدير الشركة الناقلة للنفط نائل الذيابات، إن الاتفاق الذي بوشر فيه عمليا مطلع العام الحالي، سينتهي نهاية الشهر المقبل، وأن "تمديد العمل بالاتفاقية أو تجديدها مطروح على الطاولة".



وأضاف أن نحو 10 آلاف برميل نفط يصل إلى المملكة يوميا من مصفاة كركوك، وتنقل بواسطة 500 صهريج نفط خصصت لهذه الغاية، فيما وصل الأردن الشهر الماضي 340 ألف برميل.



وأشاد الذيابات بمستوى التنسيق والتعاون بين الحكومتين الأردنية والعراقية وحرصهما المشترك على تبديد العقبات التي تواجه ناقلي النفط.



وأبرم البلدان اتفاقا قبل عامين لتزويد الأردن بنحو 3.7 مليون برميل نفط تمثل 7 بالمئة من احتياجاته النفطية.

