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الإثنين، 22-07-2024 03:18 م

العراق يستأنف زراعة الأرز بعد حظر لعامين بسبب ندرة المياه

أفضل_أنواع_الأرز


الوكيل الإخباري- استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.

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وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية ، مهدي سهر الجبوري، لوكالة رويترز إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعاً لزراعة الأرز هذا الموسم ويتوقع إنتاجاً قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.


ويأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، الذي شهد زراعة ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنوياً لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.


والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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