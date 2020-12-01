الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

الخولي رئيسا لمجلس الأمن السيبراني

حداد سفيراً للأردن في أوزبكستان

الاحتلال يفكك معسكرا وسط الخليل

قرار عاجل من رئيس الوزراء

بلدية بيرين في الزرقاء تعلق دوامها بسبب كورونا

ارادة ملكية بتعيين العضايلة سفيراً في مصر

مطالب بفرض الرقابة على المحلات التجارية في المفرق

قرارات هامة للتخفيف على الأردنيين خلال يومين

3 وفيات جديدة داخل مستشفى الأمير حمزة

وقف استيفاء المخالفات داخل ادارة الترخيص




الثلاثاء، 01-12-2020 02:34 م

العراق يطلق مشروع طريق بري من النجف إلى السعودية

unnamed


الوكيل الاخباري - أعلن محافظ النجف العراقي، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، انطلاق مشروع طريق برّي يربط المحافظة مع السعودية.

وقال الياسري، في بيان له، إن "مشروع طريق الحج البري يتضمن تعبيد شارع بطول 239 كم، إضافة إلى إنشاء منافذ حدودية ومناطق للتبادل التجاري بين العراق والسعودية عن طريق محافظة النجف".

وأضاف أن "المشروع له آثار اقتصادية إيجابية في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية، فضلاً عن إنعاش الحالة الاقتصادية لعشرات القرى التي يمر بها هذا الطريق"، موضحا أن "المرحلة الأولى للمشروع التي بدأ العمل بها تتضمن تعبيد 20 كم من الشارع مع إنشاء مجسر في (وادي حسب) بطول 288 متراً".
وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، الشهر الماضي، افتتاح منفذ عرعر رسميا مع السعودية.

اضافة اعلان

وأضافت الهيئة العراقية أنها تسعى إلى افتتاح معبر آخر مع الرياض. والحياة تعود لـ"منفذ عرعر" العراقي بعد 30 عاما من الإغلاق، وقال عمر الوائلي، مدير هيئة المنافذ العراقية الحدودية، في تصريح، لوسائل إعلام محلية، إن افتتاح منفذ عرعر العراقي مع منفذ جديدة السعودي البري، يؤكد أن علاقات العراق والسعودية، علاقات تاريخية راسخة، وتابع: "الافتتاح سيكون وسط حضور رسمي ممثلا برئيس الوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعدد من مسؤولي المنافذ الحدودية، ومحافظي الأنبار، وكربلاء".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

هذا موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل كورونا

Egipt_Alexandria_train_station_2007-05-002

مصر تكشف تفاصيل خطط التوسع الهائل في السكك الحديدية

دولار

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه

520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

بنتوكين

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 1/12/2020

أخبار متعلقة
17507442694368

السعودية والإمارات تتفقان على إطلاق عملة رقمية مشتركة

6818246_1577514793

السعودية.. تراجع الصادرات النفطية في أيلول بنسبة 38.7%

5cee4f8b95a597cf178b45cc

الشركات السعودية تعتذر عن الاستثمار في العراق

170727114924KNRX

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن الرسوم الحكومية

979159

الاقتصاد السعودي.. يتأثر سلبا بسبب كورونا

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

262 ألف برميل نفط عراقي ورد للأردن الشهر الماضي