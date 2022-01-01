العراق يعلن نجاح سياسته الاقتصادية لعام 2021

الوكيل الإخباري-أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، السبت، نجاح السياسة الاقتصادية للعراق في العام 2021.

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وقال صالح في تصريح صحفي اليوم، إن السياسة الاقتصادية بالعراق تشهد تطوراً ملحوظاً جراء حسن التصرف بالمالية العامة، والادارة الجيدة للاقتصاد ومدفوعاته الخارجية، وحسن إدارة القطاع النفطي تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط.



وأضاف، أن هذه العوامل أسهمت بتعزيز الاحتياط المالي وساعدت على تنمية احتياطات البنك المركزي في مستوى كفوء تقريبا، مؤكداً نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2021.



يذكر، أن البنك المركزي العراقي كشف في وقت سابق عن ارتفاع احتياطي العراق من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية.

بترا