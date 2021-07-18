العراق يكشف عن تلقي عروض من شركات عالمية لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة

الوكيل الإخباري- كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، عن تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة، وأشار إلى قرب دخول مشروع "مصفى الفاو" حيز التنفيذ.

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وكشف عبد الجبار، عن "تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة من قبل شركات عالمية، بضمنها شركة "توتال" الفرنسية وكبرى الشركات العالمية سيعلن عنها لاحقا".



وقال في تصريح لمصادر إعلام عراقية، إن إحالة مشروع مصفى الفاو إلى شركة (CNCEC) الصينية، يأتي بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك (SASAC) المملوكة للدولة الصينية، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم".



وأشار عبد الجبار، إلى أن "عقد الإحالة تضمن مسائل استراتيجية مهمة، مثل الطاقة النظيفة والضمانات والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا والتنظيم المالي، مع بنود تتعلق بالبيئة والعمالة واستيراد التقنيات الحديثة وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والأداء التقني والهندسي".



وتابع، أن "يدخل المشروع حيز التنفيذ قريبا وفقا لأحدث التقنيات في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية والمواد البلاستيكية والمكثفات البتروكيمياوية"، مبينا أن "المصفى سيسهم بتشغيل 10 الاف عامل ومهندس وملاكات وسطية فضلا عن تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية".



وأكد عبد الجبار، أن "العراق يستهدف في خططه استثمارات أخرى للشركات الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المصاحب والحر والسعي إلى إبرام العقود لمشاريع البنى التحتية لتصعيد الطاقات في إنتاج النفط الخام".

المصدر: روسيا اليوم