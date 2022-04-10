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الأحد، 10-04-2022 11:14 ص

العربي للمناطق الحرة يقترح تأسيس معهد متخصص للتدريب

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات، إن مجلس ادارة الاتحاد يدرس مقترحا لإنشاء معهد متخصص بتدريب وتأهيل الموظفين وشركات التخليص محليا وعربيا على إدارة وتطوير المناطق الحرة والعمليات اللوجستية المرتبطة به.

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وأشار الهميسات أن الاتحاد أقر خلال اجتماعه الحادي عشر الذي عقد أخيرا بمقر المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، موازنات الاعوام 2020 و2021 و 2022 ، مؤكدا وجود ذمم مستحقة على بعض أعضاء الاتحاد، وان العمل جار للإعفاء والمطالبة بدفع الاشتراكات لعامين.


واضاف ان المجلس أيد تفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي كانت مجمدة، و مطالبتها بتسديد اشتراك العام الحالي فقط، اضافة الى اعادة التواصل بقصد تفعيل اشتراك كل من الاتحاد العربي للموانئ في المغرب وموريتانيا والبحرين ، وكذلك المناطق الحرة القطرية .


وتحدث الهميسات عن الفوائد الاقتصادية للاتحاد، حيث اعتمد مجلس ادارة الاتحاد عددا من الإجراءات لتسهيل نقل المواد الغذائية من خلال المناطق الحرة العربية، مشيرا إلى أن اللوجستيات تعتبر من الأمور الهامة لاقتصادات الدول العربية لاسيما الأردن كونه الدولة المستضيفة للاتحاد.


وأشار إلى مواءمة الإجراءات المتبعة في المناطق الحرة الاردنية ومثيلاتها العربية ، والمساهمة في تطوير وتحديث الانظمة والقوانين الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية، اضافة الى تسويق المناطق الحرة الاردنية عربيا، مؤكدا ان وجود المقر في الأردن جاء نتيجة للدور الذي تقوم فيه المملكة على صعيد العمل العربي المشترك.


وأكد الهميسات على أهمية شمول المناطق الحرة باتفاقيات التجارة الحرة العربية وتوسيع نطاق الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للعمليات الاستثمارية بالمناطق الحرة، داعيا إلى العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه البيئة الاستثمارية وتفعيل دور المناطق الحرة بالمساهمة في إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.

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