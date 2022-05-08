العسعس: معدل قانون ضريبة المبيعات لا يتضمن اي رفع للضرائب

الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، الأحد، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق.

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وقال العسعس إن القانون يهدف إلى أمرين؛ الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات.



من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع.