الأربعاء 12-01-2022
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العسعس يصدر امراً مالياً بشأن الرواتب والنفقات

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الأربعاء، 12-01-2022 03:06 م

العسعس يصدر امراً مالياً بشأن الرواتب والنفقات

وزير المالية


الوكيل الإخباري - كما انفرد "موقع الوكيل"، أصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اليوم الأربعاء، امر ماليا رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.

وجاء في الامر، أنه نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية من بينها الرواتب والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022. 

وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

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كما أصدر الوزير الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

 

وكان موقع "الوكيل الاخباري" قد انفرد بنشر آلية صرف رواتب الموظفين والنفقات الجارية لشهر كانون الثاني الحالي، عبر صدور الأمر المالي 1/12، دون أن يكون هناك اي تاخر. 

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