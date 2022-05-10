العقبة الخاصة تشارك في سوق السفر العربي بدبي

الوكيل الإخباري - أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للمطارات، نضال المجالي أن سوق السياحة والسفر العالمي استعاد عافيته، بعد التحديات التي واجهها في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية.

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جاء ذلك خلال مشاركة المجالي في المعرض الذي يعقد في دبي حاليا تحت شعار "مستقبل السفر والسياحة الدولي"، وبمشاركة 1500 جهة عارضة تمثل 158 دولة، والذي يعتبر الحدث السياحي والإعلامي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لإنعاش قطاع السياحة.



وأوضح أن المعرض يشكل فرصة للقاء نخبة من مزودي ومشغلي خدمات السياحة والفندقة والضيافة، وعدد كبير من أصحاب الخبرة في تكنولوجيا واتجاهات السياحة في المستقبل، والتي سيناقشها مؤتمر ترفل فورورد الذي يعقد على هامش المعرض، ما يتيح إطلاق أفكار خلاقة لمستقبل سياحة (العمل، والمؤتمرات، والتعليم، والمعارض والرياضة) كمستقبل لقطاعات جديدة.



وأشاد المجالي بخط النقل الجوي الجديد (العقبة – أبوظبي) بواقع رحلتين أسبوعيا وبأسعار منافسة جدا على متن طائرات شركة (ويز اير) الإماراتية، وتوفيره لسبل نقل ميسرة تعزز آفاق الاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين.

وبين أن فعاليات المعرض ستسلط الضوء على قطاع النقل الجوي، والفنادق، والسياحة الرياضية، وسياحة التجزئة، فضلاً عن ندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة.

وفيما يتعلق بمستقبل السياحة في مدينة العقبة، قال المجالي، إن مؤشر الأداء آخذ بالنمو التصاعدي نحو مستقبل واعد أشارت إليه القراءات المسجلة في المدينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت العقبة نحو 200 ألف زائر.



وتوقع أن تشهد العقبة والمثلث السياحي الذهبي زيادة كبيرة في أعداد السياح القادمين إليها من مختلف البلدان سيما السياحة العائلية من دول الخليج العربي بعد تشغيل رحلات جوية مباشرة من دولة الإمارات الشقيقة إلى مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة مباشرة.



وبحث المجالي مع ممثلي التسويق وتطوير الأعمال في موانئ أبو ظبي مستقبل الخطط المشتركة، والعمل الموجه لتسويق العقبة كوجهة سفر عربية وعالمية ، مؤكدا أن ما ستحققه موانئ أبوظبي من قيمة مضافة بتطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في العقبة، وتوفير حلول للنقل متعدد الوسائط، وحلول رقمية ستسهم في تعزيز المكانة الإقليمية للمملكة حال تفعيل اتفاقيات موقعة بين شركة تطوير العقبة و موانئ أبوظبي قبل فترة وجيزة.



وتشمل فعاليات نسخة من "قمم الوجهات" التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية للسياحة، وانعقاد منتدى "أرايفال دبي" الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.



