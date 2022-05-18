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الأربعاء، 18-05-2022 01:10 م

العقبة لإدارة المرافق تدير جميع العمليات في المنشآت الحيوية بالمدينة

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق عماد ابو طبنجة ان الشركة تدير جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية تنفيذا لنهجها الرامي الى تعزيز الحركة السياحة في الاردن وخدمة أهالي العقبة وزوارها من خلال خطط تشغيلية ذكية تستجيب لأي طارئ وتضمن استمرارية العمليات والخدمات الحيوية بالشكل الأمثل.

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وأضاف في تصريح صحفي أن تطوير الخدمات الرقمية في الشركة بشكل عصري وفعال ساهم في دعم فرص الاستثمارات الاقتصادية والسياحية في الأردن بشكل عام والعقبة بشكل خاص، لافتا الى ان الشركة مستمرة من خلال غرفة عملياتها بمتابعة سير العمليات الحيوية وسلامة الإجراءات الإدارية والخدمية على مدار الساعة لجميع المنشآت التي تقوم بإدارتها بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لضمان توفر كل سبل العناية وجودة الخدمات المقدمة لأهالي مدينة العقبة وزوارها من داخل المملكة وخارجها.


وبين ابو طبنجة أن من أبرز عمليات ديمومة المرافق التي قامت بها الشركة أخيرا، إجراء بعض التعديلات والتحسينات الفنية على أرضية ملعب العقبة الذي تديره الشركة من خلال أنظمة إدارية حديثة ورقابة شاملة، تنفيذاً لتوصيات الاتحاد الأردني لكرة القدم للحفاظ على تماشي ملعب العقبة مع المعايير الدولية المعتمدة وضمن مواصفات الفيفا الدولية، وذلك على مدار السنة دون توقف.


وقال ان الملعب مستمر باستضافة الفعاليات المجدولة من قبل شركة العقبة لإدارة المرافق في الأوقات كافة وخلال العطل الرسمية والأعياد، لافتا الى ان الملعب مفتوح وعلى جاهزية تامة أمام الجمهور من أهالي المدينة من المجتمع المحلي والزوار ليكون متنفساً رياضياً سياحياً يضاف لباقة الخدمات والبرامج السياحية المقدمة في مدينة العقبة.

 

واشار الى ان الشركة تشرف أيضا على ادارة المرافق العامة الشاطئية للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المرافقة للتدفق السياحي النشط الذي وصل الأيام الماضية لنسب مرتفعة، بالإضافة إلى المحافظة على متطلبات السلامة العامة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة التجارية الثانية الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.


وقال إن الشركة تتابع سير العمل ومتطلبات سلامة الإجراءات الإدارية والخدمية لجميع المرافق والمصادر الخاصة بالمدينة السكنية للعمال في جميع الأوقات من السنة بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، مبينا ان عدد سكانها زاد عن خمسة آلاف عامل في الوقت الحالي.

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