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الثلاثاء، 15-03-2022 09:00 ص

العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج الإجمالي العالمي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.اضافة اعلان


واعتبر مالباس أن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى "تأثير فوري في المستقبل القريب" على الاقتصاد العالمي.

وأضاف :"أعتقد أن العقوبات ضد روسيا سيكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

لكن رئيس البنك الدولي أشار إلى أن البلدان الأخرى، ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا. ووفقا له، سيتمكن القطاع الزراعي في البلدان الأخرى من "التكيف في غضون عام أو نحو ذلك".

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