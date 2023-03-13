الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

وفد موريتاني يطلع على التجربة الأردنية بقطاع العدالة

سلطة العقبة ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة

أوقاف عجلون تنظم محاضرة عن التعامل مع المخاطر

الحكومة تحدد ساعات دوام الموظفين في رمضان

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ

الزراعة تؤكد توفر الخضار واللحوم و الألبان خلال شهر رمضان

الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين

القوات المسلحة تحتفل بيوم المرأة العالمي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم الشرعية

رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تسليم الكؤوس للتشكيلات والوحدات العسكرية

 
الإثنين، 13-03-2023 04:21 م

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تكسر حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

LYNXNPEF410GC_L


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بقوة خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الاثنين، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع فبراير الماضي بالتزامن مع تراجع الدولار.اضافة اعلان


وكسبت أسعار المعدن الأصفر قوة إضافية بفعل الذعر الذي خيم على الأسواق على وقع الأزمة الحادة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي خلال الأيام الماضية، وذلك باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا من المخاطر والأزمات.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية الآن بنسبة 1.5% إلى 1895 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1901.10 دولار للأوقية.

فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.45% ليصل الآن إلى مستويات الـ 103.67 نقطة.

إقرأ ايضا
32023129016526719748

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا في الأردن

2139171-112761451

الفائض التجاري الروسي تخطى 300 مليار دولار خلال 2022

640ee7a6423604467e1af715

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

VDoE4CyqMoIPUArXFisKHjrfBErhUi6XAr7d6Bue

ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

imgid556975

بعد ارتفاع الذهب.. هكذا أصبحت أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

2022-01-11_07-54-06_336504-441x320

عجز قياسي لميزان المعاملات الجارية التركي في يناير

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ2C02P_L

الذهب يرتفع عالمياً

LYNXNPEB880JW_L

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

2202317213640614987946

الذهب يتراجع عالمياً لثالث أسبوع على التوالي

الذهب

بعد خسائر حادة.. الذهب يستعيد بريقه عالمياً

LYNXMPED1M0ED_L

خسائر الذهب عالمياً ترتفع بعد ظهور بيانات مبيعات التجزئة

ab3b866d-899

ارتفاع طفيف على الذهب عالمياً وسط ترقب بيانات التضخم