العقود الأمريكية الآجلة للذهب تكسر حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

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ارتفعت أسعار الذهب بقوة خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الاثنين، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع فبراير الماضي بالتزامن مع تراجع الدولار.وكسبت أسعار المعدن الأصفر قوة إضافية بفعل الذعر الذي خيم على الأسواق على وقع الأزمة الحادة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي خلال الأيام الماضية، وذلك باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا من المخاطر والأزمات.ارتفع الذهب في المعاملات الفورية الآن بنسبة 1.5% إلى 1895 دولار للأوقية.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1901.10 دولار للأوقية.فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.45% ليصل الآن إلى مستويات الـ 103.67 نقطة.