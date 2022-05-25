الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 09:17 ص

العقود الأميركية للغاز تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

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الوكيل الاخباري- ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 1% لتغلق عند أعلى مستوى في 13 عاما مع صعود أحجام الغاز المتدفقة الى محطات تصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بفعل توقعات بزيادة في الطلب الأسبوع القادم.

وأنهت عقود الغاز تسليم يونيو/حزيران جلسة التداول مرتفعة 5.2 سنت، أو 0.6 %، لتسجل عند التسوية 8.796 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بعد يوم من صعودها 8 %. وهذا هو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس/آب 2008 .

والعقود الآجلة الأميركية للغاز مرتفعة حوالي 135 %، منذ بداية العام، إذ تبقي أسعار عالمية أعلى الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

ويجري تداول الغاز حول 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولارا في آسيا.

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