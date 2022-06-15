العمري يقترح وصفة مثالية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمة العالمية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال أمين عام هيئة الاستثمار الأسبق والخبير الدكتور مخلد العمري، إن الوصفة المثالية لحماية الاقتصاد الأردني من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، هي التركيز على الأمن الغذائي واتخاذ خطوات متسارعة في هذا الإطار.

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وبين العمري لـ " الوكيل الإخباري" أن تطوير الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الزراعة بات امراً ملحاً، لوقف استيراد التضخم من الخارج، والتقدم خطوة باتجاه الاعتماد على الذات.



وأكد أن الأردن وإن كان له ميزة الإقتصاد المُنفتح على العالم، إلا أنه غير مُحصن من أي ارتداد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أسرع وتبنى منهج مختلف لتقليل الضرر.

وحول الضرائب العامة على الدخل والمبيعات، قال العمري إنه لا بد من مراجعة مختلف أشكال الضرائب خاصة التي فُرضت على بعض القطاعات ولم تحقق الإيراد المطلوب.



وطرح العمري مثال سوق عمان المالي، الذي فرض عليه رسوم للتداول بالرغم من عدم تحقيق هذه الرسوم الإيراد المطلوب، داعيا إلى جذب المزيد من المستثمرين في السوق وتوفير حوافز أكثر لهم.



ويعاني العالم من أزمة اقتصادية مُتسعة، بعد ارتفاع معدلات التضخم بسبب الصراعات العالمية، وارتفاع معدلات الاستهلاك وآثار جائحة كورونا.



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