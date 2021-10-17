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الأحد، 17-10-2021 12:11 م

العملات المشفرة ستواصل الصعود في الفترة المقبلة

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الوكيل الاخباري- قال خبراء ماليون إن ”بيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، وبقية الأصول الرقمية ستواصل صعودها في الفترة المقبلة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 6 أشهر.

وارتفعت أسعار ”بيتكوين“ والعملات المشفرة الأخرى هذا الأسبوع مع تزايد التوقعات بأن المنظم الأمريكي سوف يعطي الضوء الأخضر لصندوق تداول عقود ”بيتكوين“ الآجلة.

وحطم سعر ”بيتكوين“ 60 ألف دولار ووصل إلى أعلى مستوياته عند حوالي 63 ألف دولار السبت، ودفع القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، وهو قريب من أعلى مستوى سجله في أيار/مايو الماضي.

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المصدر: إرم

 

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