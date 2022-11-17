الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

 
الخميس، 17-11-2022 01:54 م

العملة الخضراء تستقر وسط مؤشرات متضاربة من الاقتصاد الأميركي

2016-08-11t213048z_1_lynxnpec7a1gk_rtroptp_3_dollars-rates-ab6_395441


الوكيل الإخباري - استقر الدولار الأميركي في التعاملات، الخميس، إذ يستوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني قبل إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية.

اضافة اعلان


وتراجعت العملة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن البنك يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع معدلات الفائدة.


ولكن الدولار استقر الخميس، بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر، والتي صدرت الأربعاء، أقوى من المتوقع. ( سكاي نيوز )



إقرأ ايضا
63765efb4236046987176f59

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

63764a104236043c2f038d7a

السكر يسجل ارتفاعا قياسيا في مصر لأول مرة

63764b18423604390526286b

البورصة المصرية تحقق أعلى مستوى منذ 2020 بسبب العرب

iii

التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة الأمريكية

55

صندوق النقد: تفكك سلاسل التوريد العالمية ثمنه باهظ

image

هل ستؤثر عودة دونالد ترامب على أسواق العالم؟

أخبار متعلقة
امریکا-1-1

تقرير اقتصادي: التباطؤ يتعمق في العالم و2023 سيكون عاماً صعباً

LYNXMPEIAD05D_L (1)

استقرار أسعار الذهب عالميا في ظل صعود الدولار

A3582mprjIxdlenLnso3g3FtbIN40aRey5YcWAVp

الذهب يهبط عالميا 1% - تفاصيل

140310Image1-1180x677_d

الخزانة الأميركية: لاحظنا تراجعا في تكاليف الإنتاج والشحن

20191109_1573324939-759332

متى يبدأ الفيدرالي الأميركي تقليص وتيرة رفع الفائدة؟

633154ce4c59b72adf4403f6

تراجع الإسترليني أمام الدولار