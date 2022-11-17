العملة الخضراء تستقر وسط مؤشرات متضاربة من الاقتصاد الأميركي

الوكيل الإخباري - استقر الدولار الأميركي في التعاملات، الخميس، إذ يستوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني قبل إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية.

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وتراجعت العملة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن البنك يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع معدلات الفائدة.



ولكن الدولار استقر الخميس، بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر، والتي صدرت الأربعاء، أقوى من المتوقع. ( سكاي نيوز )





