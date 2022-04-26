العملة الروسية تتعافى من تأثير العقوبات الغربية

الوكيل الاخباري-واصل الروبل الروسي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعه أمام الدولار واليورو، وتم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 73 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين منذ العام 2020.

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وأظهرت بيانات البورصة الروسية أنه تم تداول العملة الروسية، بحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، عند 72.46 روبل للدولار، وعند مستوى 76.28 روبل لليورو.



ويرى خبراء أن العملة الروسية عوضت جميع الخسائر التي منيت بها بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو إثر إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وتراجعت العملة الروسية في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، وبعد إعلان البنك المركزي الروسي الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا بدأ الروبل بالتعافي.



ومن أبرز الإجراءات، التي أطلقها المركزي الروسي، هو إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.



وترافق ارتفاع الروبل الروسي اليوم مع صعود مؤشري بورصة موسكو، وارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.29% إلى 2257.29 نقطة.

روسيا اليوم