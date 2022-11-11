العملة الكورية الجنوبية تسجل أكبر ارتفاع مقابل الدولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بشكل حاد اليوم الجمعة، عند إغلاق الجلسة على أمل أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة التشديد النقدي القوي بسبب تخفيف مشاكل التضخم حسبما قال مراقبو السوق.

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وبلغت قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأميركي 1,318.40 وون عند الإغلاق بزيادة 59.1 وون مقارنة بما كانت عليه عند إغلاق الجلسة السابقة.



وكانت هذه أكبر زيادة لجلسة واحدة منذ يوم 30 تشرين أول عام 2008 عندما شهدت البلاد ارتفاعا في العملة المحلية بمقدار 177 وون، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.



وكانت العملة الكورية الجنوبية تسجل أسوأ أداء بين العملات الرئيسية وسط القوة المستمرة للدولار الأميركي. وانخفضت قيمة الوون إلى 1,444.2 وون في يوم 25 تشرين الأول، وهو أدنى رقم منذ ما يقرب من 14 سنة.



كما ارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم في كوريا اليوم الجمعة بمقدار 80.93 نقطة أو 3.37 بالمئة، مقارنة بما كان عليه عند الإغلاق اليوم السابق ليصل إلى مستوى 2,483.16 نقطة.



بترا