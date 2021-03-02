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الثلاثاء، 02-03-2021 02:32 م

العملة اللبنانية تهوي لمستوى غير مسبوق

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الوكيل الاخباري - هوت العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة، التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.

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وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية، التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف الدولارات، إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم. وقال ثلاثة آخرون إن العملة الأمريكية سجلت 9900 ليرة.


وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا.


ولامست العملة مستويات متدنية آخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020، مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي دمر مناطق واسعة في العاصمة.


وأدى الانهيار، الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل، لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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