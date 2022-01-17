العمل الدولية: انتعاش سوق العمل بعد الجائحة قد يتطلب أعواما

الوكيل الاخباري- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تُلقي بثقلها على الوظائف وسوق العمل حول العالم، بحيث أن انتعاش السوق وعودة أرقامها إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلب أعوامًا.



واضطرت منظمة العمل الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن انتعاش السوق هذا العام، وخفضتها بشكل كبير لا سيما بسبب تأثير تفشي المتحورتين دلتا وأوميكرون على معظم دول العالم.

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المصدر: إرم