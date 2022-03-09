الغلاء وفقدان المواد الأساسية يؤرقان التونسيين

الوكيل الاخباري- يزداد الوضع الاقتصادي في تونس سوءا بسبب نقص العديد من المواد الأساسية مثل الخبز والطّحين، وتتكرر يوميا مشاهد الطوابير الطويلة أمام المخابز في عدة مناطق من البلاد، وذلك على الرغم من توعد الرئيس التونسي قيس سعيد بـ“حرب“ على المحتكرين.



وقال سعيد في زيارة إلى مقر وزارة الداخلية الليلة الماضية ”أريدها حربا بلا هوادة ضدّ هؤلاء المحتكرين المجرمين، وذلك بالتأكيد في إطار القانون“، مشيرا إلى أنّه سيتمّ وضع مرسوم يتعلّق بما سماها ”مسالك التجويع“ حتّى تتحول إلى مسالك توزيع في إطار القانون بحسب تعبيره.

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