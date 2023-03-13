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الإثنين، 13-03-2023 05:00 م

الفائض التجاري الروسي تخطى 300 مليار دولار خلال 2022

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الوكيل الإخباري - ساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية روسيا في تحقيق فائض تجاري بلغ 332.4 مليار دولار العام الماضي.

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وزاد حجم الصادرات بنسبة 19.9% لتصل قيمتها إلى 591.5 مليار دولار، بينما انكمشت الواردات بنسبة 11.7%  إلى 259.1 مليار دولار في الفترة نفسها، حسبما أعلنت هيئة الجمارك اليوم الاثنين، ونما الفائض التجاري الروسي نتيجة لذلك بنسبة 68% مقارنة بعام 2021.


وساعد ارتفاع أسعار المواد البترولية روسيا على أن تظل قادرة على زيادة الإيرادات الناتجة من بيع خام النفط ومنتجاته بنسبة 42 %  العام الماضي، على الرغم من الحرب، وفي الوقت نفسه، تسببت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جراء حربها مع أوكرانيا، في تقييد حجم الواردات. وكالات 



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